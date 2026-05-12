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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Trickdiebstahl
Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Zu einem Trickdiebstahl auf offener Straße zum Nachteil einer Seniorin kam es Montagnachmittag in der Kaiserstraße. Gegen 15:40 Uhr soll ein älterer grauer E-Klasse Mercedes neben einer 88-jährigen Frau angehalten haben, die mit einem Rollator auf dem Gehweg unterwegs war. Nachdem der männliche Beifahrer ausstieg und gezielt auf die Frau zuging, soll er sie in ein Gespräch verwickelte und ihr Goldschmuck angeboten haben. Auch eine Mitfahrerin auf dem Rücksitz des Pkw bot mehrfach angeblichen Goldschmuck an. Die Ablenkung soll der Beifahrer genutzt haben, um der Seniorin unbemerkt ein Goldarmband vom Handgelenk zu entwenden. Nachdem ein auf der gegenüberliegenden Straßenseite laufender Zeuge den Vorfall beobachtete, machte dieser lautstark auf sich aufmerksam. Der Beifahrer soll daraufhin in den Pkw gestiegen und sich gemeinsam mit den beiden anderen unbekannten Tätern in Richtung Rastatt Stadteinwärts entfernt haben. Der Beifahrer wurde von dem Zeugen als etwa 40 bis 50 Jahre alt, stämmig und mit kurzen Haaren beschrieben. Er soll ein osteuropäisches Erscheinungsbild gehabt haben. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Tatverdächtigen oder den grauen E-Klasse geben können, sich unter der Telefonnummer 07222/761 -0 beim Polizeirevier in Rastatt zu melden.

/vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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