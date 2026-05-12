Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen

Kuppenheim (ots)

Am Montagmittag ereignete sich auf der L67 bei Kuppenheim ein Verkehrsunfall, der einen Sachschaden von etwa 40.000 Euro und eine leicht verletzte Person zur Folge hatte. Gegen 13:40 Uhr befuhr ein Opel-Fahrer die L67 in Fahrtrichtung Kuppenheim und wollte auf die Auffahrt der B462 in Richtung Rastatt auffahren. Offenbar übersah der Senior dabei den vorfahrtberechtigten 29-jährigen BMW-Fahrer, der auf der L67 in Fahrtrichtung Muggensturm unterwegs war. Dies führte zu einer Kollision, bei der der BMW so stark beschädigt wurde, dass sich der hintere linke Reifen vom Fahrzeug löste und gegen einen Peugeot eines 57-Jährigen prallte. Der Opel des mutmaßlichen Unfallverursachers wurde durch den Aufprall derartig bewegt, dass er erst in einem Verkehrszeichen zum Stillstand und dieses komplett abknickte. Der Opel-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Aufgrund der erheblichen Schäden waren alle drei Fahrzeuge nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. /sk

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