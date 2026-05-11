PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gutach, B33 - Zusammenstoß zwischen LWK und Auto

Gutach, B33 (ots)

Am Montagmittag gegen 15:00 Uhr kam es auf der B33 zwischen Gutach und dem Ramsbachweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem Auto. Laut den derzeitigen Erkenntnissen fuhr der Autofahrer von Hausach kommend in Richtung Gutach, als er aus bislang unbekannten Gründen in den Gegenverkehr geriet und den Tank des LKW touchierte. An der Unfallstelle musste eine Vollsperrung der B33 eingerichtet werden, da Dieselkraftstoff auf die Fahrbahn lief. Der mutmaßliche Unfallverursacher brachte sein Auto im Grünstreifen am Hang zum Stillstand. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen auf der B33 sind noch im Gange.

/sk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 11.05.2026 – 15:50

    POL-OG: Rastatt - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

    Rastatt (ots) - Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen kam es am Montagmittag gegen 12:50 Uhr an der Kreuzung Berliner Ring/Ötigheimer Weg in Rastatt. Laut derzeitigen Erkenntnissen wollte eine Ford-Lenkerin vom Ötigheimer Weg in die Kreuzung einfahren, als sie mutmaßlich den auf dem Berliner Ring fahrenden, vorfahrtsberechtigten Fiat übersehen hat. Der Fiat-Fahrer konnte einer Kollision nicht mehr ...

    mehr
  • 11.05.2026 – 12:23

    POL-OG: Rheinau, Rheinbischofsheim - Vandalismus an Schule, gibt es Zeugen?

    Rheinau, Rheinbischofsheim (ots) - Mehrere Tausend Euro Sachschaden haben bislang unbekannte Vandalen zwischen Freitag (8. Mai 2026) und heutigem Montagmorgen an einer Schule in der Renchener Straße angerichtet. Unter anderem wurden Hakenkreuze auf einem Fenster sowie einem Dachblech aufgesprüht, Blitzableiter abgerissen, eine Tischtennisplatte, Steinbodenplatten und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren