Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gutach, B33 - Zusammenstoß zwischen LWK und Auto

Gutach, B33 (ots)

Am Montagmittag gegen 15:00 Uhr kam es auf der B33 zwischen Gutach und dem Ramsbachweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem Auto. Laut den derzeitigen Erkenntnissen fuhr der Autofahrer von Hausach kommend in Richtung Gutach, als er aus bislang unbekannten Gründen in den Gegenverkehr geriet und den Tank des LKW touchierte. An der Unfallstelle musste eine Vollsperrung der B33 eingerichtet werden, da Dieselkraftstoff auf die Fahrbahn lief. Der mutmaßliche Unfallverursacher brachte sein Auto im Grünstreifen am Hang zum Stillstand. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen auf der B33 sind noch im Gange.

/sk

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