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POL-OG: Kehl, B28 - Parade von Entenküken nimmt gutes Ende

POL-OG: Kehl, B28 - Parade von Entenküken nimmt gutes Ende
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Kehl (ots)

Gleich zehn Entenbabys haben am Freitagmittag für eine ungewöhnliche "Marschkolonne" auf der B28 bei Kehl und in der Folge für einen Polizeieinsatz gesorgt: Die Entenküken hatten offenbar beschlossen, im Gänsemarsch eine Parade entlang der B28 abzuhalten - sehr zum Erstaunen vorbeifahrender Verkehrsteilnehmer. Nach einem Hinweis rückten Beamte des Polizeireviers Kehl an und nahmen die flauschigen Verkehrsteilnehmer behutsam in Obhut. Die quietschvergnügten Geschwisterchen zeigten sich dabei sehr zugänglich und verzichteten erfreulicherweise auf Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Anschließend wurden die Entenbabys wohlbehalten an eine Tierhilfsorganisation in Ichenheim übergeben. Dort erwartet die Küken nun deutlich entspannterer "Verkehr": In einem sicheren Teich dürfen sie künftig plantschen, schnattern und gemeinsam groß werden.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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