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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Rheinbischofsheim - Vandalismus an Schule, gibt es Zeugen?

Rheinau, Rheinbischofsheim (ots)

Mehrere Tausend Euro Sachschaden haben bislang unbekannte Vandalen zwischen Freitag (8. Mai 2026) und heutigem Montagmorgen an einer Schule in der Renchener Straße angerichtet. Unter anderem wurden Hakenkreuze auf einem Fenster sowie einem Dachblech aufgesprüht, Blitzableiter abgerissen, eine Tischtennisplatte, Steinbodenplatten und das Dach der Schule beschädigt. Die Beamten des Polizeipostens Rheinau haben Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet und bitten unter der Telefonnummer: 07844 91149-0 um Hinweise. Außerhalb der Bürozeiten können sich mögliche Hinweisgeber auch gerne unter der Rufnummer: 07851 893-0 an das Polizeirevier Kehl wenden.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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