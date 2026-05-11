Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Mehrere Polizeieinsätze ausgelöst

Offenburg (ots)

In Offenburg löste ein polizeibekannter 29-Jähriger am Sonntagabend mehrere Polizeieinsätze aus und leistete erheblichen Widerstand gegen die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Offenburg. Der erste Einsatz fand gegen 21:20 Uhr in der Hildastraße statt, nachdem eine Ordnungsstörungen gemeldet worden war. Als die Polizei eintraf, konnten jedoch keine Anzeichen von Störungen oder strafbaren Handlungen festgestellt werden. Später, gegen 00:30 Uhr, wurde die Polizei erneut zu der Örtlichkeit gerufen, da der Mann offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand war und herumschrie. Bei der Ankunft der Polizeibeamten war der 29-Jährige sichtlich alkoholisiert und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Er zeigte sich verbal aggressiv gegenüber den Beamten und versuchte, sich von der Örtlichkeit zu entfernen, um sich den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen. Aufgrund seines anhaltenden aggressiven Verhaltens und der Fluchtgefahr musste der 29-Jährige mit den dienstlichen Handschließen geschlossen werden. Wegen seines psychischen Zustands wurde er in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Während des Transports zur Klinik griff der 29-Jährige die Polizeibeamten an, die dabei leichte Verletzungen erlitten. Auch in der Klinik zeigte sich der Mann fortwährenden aggressiv und keine Kooperationsbereitschaft.

/sk

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