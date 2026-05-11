Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Unterschlagenes Handy geortet

Offenburg (ots)

Zwei 12 und 15 Jahre alte Jungs stehen im Verdacht, ein am Samstagabend in einer Umkleide des Stegermattbades versehentlich zurückgelassenes iPhone einer 48-Jährigen unterschlagen zu haben. Die Eigentümerin konnte ihr Handy am Sonntagmittag im Bereich des Lindenplatzes orten, worauf sich gleich eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Offenburg auf den Weg dorthin machte. In der Rammersweierstraße fiel den Beamten dann ein E-Scooter mit zwei Personen auf, die beim Erkennen des Polizeiwagens sofort flüchteten. Bei einer Verfolgungsfahrt durch die Oststadt verlor sich die Spur der Jungs im Bereich der Dreifaltigkeitskirche, als diese einen für den Dienstwagen nicht befahrbaren Weg einschlugen. Kurze Zeit später erhielten die Polizisten von der Handyeigentümerin einen weiteren Hinweis, dass sich ihr iPhone nun im Schützenweg befände. Auf einem dortigen Spielplatz trafen die Beamten auf die beiden zuvor Geflüchteten. Bei der anschließenden Kontrolle tauchte das gesuchte iPhone der 48-Jährigen auf. Die Jungs erklärten, dass sie das Smartphone gestern gefunden hätten. Das iPhone konnte im Anschluss mitsamt dem Personalausweis der Endvierzigerin, der sich in der Handyhülle befand, an sie zurückgegeben werden.

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