POL-BOR: Bocholt - Nach Unfall weitergefahren
Bocholt (ots)
Unfallort: Bocholt, Reygersstraße;
Unfallzeit: zwischen 10.01.2026, 15.00 Uhr und 11.01.2026, 19.40 Uhr;
Einen schwarzen Ford KA beschädigt und weitergefahren ist ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Bocholt. Das Auto stand zwischen Samstagnachmittag und Sonntagabend am Straßenrand auf der Reygersstraße. Der Unbekannte beschädigte das Fahrzeug an der vorderen linken Seite und entfernte sich vom Unfallort ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Borken, Tel. (02861) 9000. (jh)
