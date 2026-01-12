PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BOR: Bocholt - Nach Unfall weitergefahren

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Reygersstraße;

Unfallzeit: zwischen 10.01.2026, 15.00 Uhr und 11.01.2026, 19.40 Uhr;

Einen schwarzen Ford KA beschädigt und weitergefahren ist ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Bocholt. Das Auto stand zwischen Samstagnachmittag und Sonntagabend am Straßenrand auf der Reygersstraße. Der Unbekannte beschädigte das Fahrzeug an der vorderen linken Seite und entfernte sich vom Unfallort ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Borken, Tel. (02861) 9000. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

