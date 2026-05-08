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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizei gibt Hinweise zum Schutz vor E-Scooter-Diebstahl

Ratzeburg (ots)

08.05.2026 | Polizeidirektion Ratzeburg

Immer wieder soll es in den vergangenen Wochen zu Diebstählen von E-Scootern gekommen sein. Allein gestern (07.05.2026) seien im Bereich der Polizeidirektion Ratzeburg insgesamt fünf E-Scooter möglichen Dieben zum Opfer gefallen.

Die möglichen Tatorte lagen dabei überwiegend im Nahbereich von Schulen. So sei jeweils ein E-Scooter während der Unterrichtszeit bei der Schule am Reesenbüttler Redder in Ahrensburg und beim Schulzentrum Mühlenredder in Reinbek entwendet worden. Im Kreis Herzogtum Lauenburg soll es zwei weitere Fälle bei Geesthachter Schulen (Neuer Krug) gegeben haben. In der Spandauer Straße in Geesthacht soll zudem ein Tatverdächtiger unbemerkt einen E-Scooter gestohlen haben, als dieser für nur wenige Minuten vor einem Discounter abgestellt wurde. Die Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Zeugenhinweise. Wer hat gestern an den genannten Orten Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nehmen die Polizei Reinbek unter 040/7277070, die Polizei Ahrensburg unter 04102/8090 sowie die Polizei Geesthacht unter 04152/80030 entgegen

Die Polizei gibt folgende Tipps zum Schutz vor Diebstahl:

   - Parken Sie Ihren E-Scooter an belebten, gut einsehbaren und 
     möglichst beleuchteten Orten.
   - Nutzen Sie hochwertige Schlösser, wie zum Beispiel robuste 
     Ketten-, Falt- oder Bügelschlösser, da diese von Dieben mit 
     Werkzeugen schwerer zu durchtrennen sind. Um ein Wegtragen zu 
     verhindern, schließen Sie den E-Scooter an fest verankerten 
     Gegenständen an.
   - Doppelt hält besser! Kombinieren Sie für eine erhöhte Sicherheit
     ein mechanisches Schloss beispielsweise mit einem 
     Bremsscheibenschloss mit Alarmfunktion oder einer digitalen 
     Sperre. Ertönt beim Versuch des Wegtragens ein Signalton, könnte
     eine abschreckende Wirkung eintreten.

-Entfernen Sie, insofern er entnehmbar ist, beim Abstellen des E-Scooters den Akku. Ohne diesen ist der E-Scooter für Täter möglicherweise weniger attraktiv.

Sollten Sie trotz aller Sicherheitsvorkehrungen Opfer eines Diebstahls geworden sein, informieren Sie umgehend die Polizei. Halten Sie dazu die Identifikationsmerkmale ihres Fahrzeugs inklusive Seriennummer/Fahrzeugidentifikationsnummer bereit, um eine gezielte polizeiliche Fahndung zu ermöglichen. Auch ein Foto des Scooters erleichtert die Ermittlungsarbeit. Prüfen Sie Ihren Versicherungsschutz. Eine Teilkaskoversicherung deckt möglicherweise den finanziellen Schaden bei einem Diebstahl ab.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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