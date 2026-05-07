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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in ein Einfamilienhaus - Wer kann Hinweise geben?

Ratzeburg (ots)

07.05.2026 | Kreis Stormarn | 06.05.2026 - Bad Oldesloe

Zielobjekt von unbekannten Einbrechern soll am Mittwoch ein Einfamilienhaus in der Schützenstraße in Bad Oldesloe gewesen sein.

Unbekannte seien zwischen 04.50 Uhr und 15.50 Uhr gewaltsam über ein Fenster in die Räumlichkeiten des Hauses eingedrungen und hätten dieses nach Wertgegenständen durchsucht. Zur Art und Höhe des Stehlgutes können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Wer im genannten Tatzeitraum in der Schützenstraße verdächtige Beobachtungen gemacht hat, melde sich bei den Beamten unter der Telefonnummer 04531/501-0 oder per Email unter BadOldesloe.KI@polizei.landsh.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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