Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in Instrumentenwerkstatt - Polizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

07.05.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 05.-06.05.2026 - Borstorf

Zwischen Dienstag und Mittwoch soll es zu einem Einbruch in eine Instrumentenwerkstatt in Borstorf im Kreis Herzogtum Lauenburg gekommen sein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Zwischen dem 05.05.2026 circa 22:00 Uhr und dem 06.05.2026 gegen 11:30 Uhr seien Unbekannte gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Instrumentenwerkstatt in Borstorf eingedrungen. Diese sollen diverse hochwertige Streichinstrumente entwendet haben und seien anschließend unerkannt entkommen. Der Sach- und Stehlgutschaden dürfte laut derzeitigem Erkenntnisstand im oberen fünfstelligen Bereich liegen.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und sucht nun Zeugen, die im genannten Zeitraum Verdächtiges in und um Borstorf beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ratzeburg telefonisch unter 04541/8090 sowie per Mail über ratzeburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

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