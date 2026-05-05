Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizeistreifen stellen mögliche Graffitisprayer auf frischer Tat

Ratzeburg (ots)

05.05.2026 | Kreis Herzogtum - Lauenburg | 05.05.2026 - A24 / Tramm

Heute Morgen gelang es mehreren Streifenwagenbesatzungen vom Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Ratzeburg und der Polizeistation Mölln zwei Personen im Bereich der A24 beim Parkplatz Roseburg festzunehmen, nachdem diese beim Besprühen einer Autobahnbrücke aufgefallen sein sollen.

Gegen 02.20 Uhr fielen den Beamten während einer Streifenfahrt auf der A 24, in Fahrtrichtung Hamburg in Höhe Tramm zwei dunkel gekleidete Personen an einer Autobahnbrücke auf, welche gerade dabei gewesen sein sollen, ein Graffiti zu sprayen. Beide Personen ergriffen noch vor dem Eintreffen der Verstärkung die Flucht, konnten aber auf der gegenüberliegenden Seite der A 24, im Bereich des Parkplatzes Roseburg, eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 19-jährigen Deutschen aus dem Kreis Herzogtum-Lauenburg sowie um einen 20-jährigen Deutschen aus Niedersachsen.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden beide Tatverdächtige wieder entlassen.

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