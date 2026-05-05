Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Baumaschinendiebstahl in Breitenfelde: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Ratzeburg (ots)

05.05.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 03.-04.05.2026 - Breitenfelde

In der Nacht von Sonntag auf Montag soll es in Breitenfelde zum Diebstahl mehrerer hochwertiger Baumaschinen von einem Betriebsgelände gekommen sein. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen dem 03.05.2026 ca. 23:30 und dem 04.05.2026 ca. 01:30 Uhr sollen sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Betriebsgelände in der Straße Bergkoppel in Breitenfelde verschafft haben. Anschließend seien die Tatverdächtigen mit insgesamt vier hochwertigen sogenannten Kompaktladern der Marke Bobcat vom Firmenhof und weiter über angrenzende Feld- und Waldwege geflohen, von welchen aus die Baumaschinen schließlich auf bislang unbekannte Weise abtransportiert worden sein sollen. Der Sach- und Stehlgutschaden soll laut derzeitigem Erkenntnisstand im mittleren sechsstelligen Bereich liegen.

Die Polizei leitete Ermittlungen ein und sucht nun nach Zeugen, die um den genannten Zeitraum herum im Nahbereich Verdächtiges beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ratzeburg telefonisch unter 04541/8090 sowie per Mail über ratzeburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

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