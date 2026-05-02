PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerer Raub in Gelsenkirchen-Buer - Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, 01.05.2026, um 20:00 Uhr wurde ein 32-jähriger Gelsenkirchener auf der Springestraße in Gelsenkirchen-Buer von einem ihm unbekannten Mann unter einem Vorwand angesprochen und dann unter Vorhalt eines Messers aufgefordert alle mitgeführten Gegenstände auszuhändigen. Der Gelsenkirchener händigte sein Mobiltelefon aus. Der Täter nahm es an sich und flüchtete. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, 20-30 Jahre, 180-185 cm, athletisch, schwarze kurze Haare, schwarzer Bart, schwarze Jacke, schwarze Jogginghose der Marke Adidas Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer hat zur Tatzeit etwas Verdächtiges gesehen oder kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen? Hinweise können telefonisch an das zuständige Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240 gegeben werden.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Marco Paesler
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 02.05.2026 – 09:38

    POL-GE: Brandstiftung in der Gelsenkirchener Neustadt - Zeugen gesucht

    Gelsenkirchen (ots) - Am Freitag, 01.05.2026, um 20:00 Uhr meldete eine Zeugin der Feuerwehr eine Rauchentwicklung aus einem leerstehenden Gebäude an der Straße Wiehagen in der Gelsenkirchener Neustadt. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden. Eine natürliche Ursache wurde ausgeschlossen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. ...

    mehr
  • 01.05.2026 – 09:59

    POL-GE: Alkoholisierte Frau flüchtet nach Verkehrsunfall und greift Polizeibeamte an

    Gelsenkirchen (ots) - Am Freitag, 01.05.2026, um 4:03 Uhr beschädigte eine 31-jährige Gladbeckerin mit ihrem Pkw auf der Hagenstraße in Gelsenkirchen-Buer ein geparktes Fahrzeug und flüchtete dann vom Unfallort. Ein aufmerksamer Zeuge informierte über den Notruf die Polizei. Die flüchtige Fahrerin konnte schließlich im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen auf einem ...

    mehr
  • 01.05.2026 – 09:57

    POL-GE: Brandstiftung in Gelsenkirchen-Ückendorf

    Gelsenkirchen (ots) - Am Donnerstag, 30.04.2026, um 16:20 Uhr stellten Mitarbeiter der Gelsendienste auf einem Brachgelände nördlich der Einmündung Almastraße / Grollmannstraße in Gelsenkirchen-Ückendorf brennendes Buschwerk fest. Die Ausdehnung betrug etwa 16m². Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden. Eine natürliche Ursache wurde ausgeschlossen. Die Polizei bittet Zeugen, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren