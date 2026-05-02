Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerer Raub in Gelsenkirchen-Buer - Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, 01.05.2026, um 20:00 Uhr wurde ein 32-jähriger Gelsenkirchener auf der Springestraße in Gelsenkirchen-Buer von einem ihm unbekannten Mann unter einem Vorwand angesprochen und dann unter Vorhalt eines Messers aufgefordert alle mitgeführten Gegenstände auszuhändigen. Der Gelsenkirchener händigte sein Mobiltelefon aus. Der Täter nahm es an sich und flüchtete. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, 20-30 Jahre, 180-185 cm, athletisch, schwarze kurze Haare, schwarzer Bart, schwarze Jacke, schwarze Jogginghose der Marke Adidas Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer hat zur Tatzeit etwas Verdächtiges gesehen oder kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen? Hinweise können telefonisch an das zuständige Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240 gegeben werden.

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