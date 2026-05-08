Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Hund bringt Radfahrerin zu Fall

Ratzeburg (ots)

08.05.2026 | Kreis Stormarn | 07.05.2026 - Bad Oldesloe

Gestern Vormittag soll eine Radfahrerin nach einer Kollision mit einem Hund gestürzt sein und sich dabei schwer verletzt haben. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Eine 69-jährige Radfahrerin aus Bad Oldesloe befuhr die Straße Am Steinfelder Redder in Richtung des Ortsteiles Poggensee. In einem Einmündungsbereich kurz vor dem Ortseingang sei es zu einem Zusammenstoß mit einem freilaufenden Hund gekommen. Die Radfahrerin stürzte daraufhin zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Hund blieb unverletzt.

Die Beamten der Polizei in Bad Oldesloe haben die Ermittlungen aufgenommen.

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