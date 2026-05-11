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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Helmlingen - Freilaufende Pferde

Rheinau, Helmlingen (ots)

In der Nacht auf Sonntag erreichte das Polizeirevier Kehl eine Meldung über zwei freilaufende Pferde in der Dorfstraße in Helmlingen. Als die Polizei gegen 01:15 Uhr eintraf, stellten sie zwei weiße Schimmel fest, die frei und in Richtung L 75 herumliefen. Umgehend wurden verkehrssichernde Maßnahme eingeleitet. Die Halterin der Pferde konnte kontaktiert werden, und mit ihrer Hilfe wurden die Pferde wohlbehalten zurück in ihre Koppel geführt. Da keine offensichtlichen Beschädigungen festgestellt wurden, bleibt unklar, wie die beiden Pferde aus der Koppel entkommen sind.

/sk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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