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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Gaspistole sichergestellt

Ettenheim (ots)

Nach einem Vorfall am Sonntagvormittag in der Altstadt muss sich ein 64 Jahre alter Mann einem Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz stellen. Laut den Schilderungen eines 57-Jährigen und weiteren Zeugen sei der 64-Jährige kurz vor 12 Uhr mit seinem Auto in der Friedrichstraße gefahren und sei hierbei derart knapp an einer Fußgängergruppe vorbeigefahren, dass er mit einem Außenspiegel einen der Fußgänger gestreift habe. Dieser sei zwar nicht verletzt worden, die Fußgängergruppe habe sich jedoch echauffiert gezeigt. In der Folge sei es dann zu einem Streitgespräch zwischen dem Autofahrer und einem 57-Jährigen gekommen, der die Situation beobachtete und sich einmischte. Im Verlauf der Auseinandersetzung sei der 64-Jährige zu seinem Wagen gelaufen, habe daraus eine Gaspistole geholt und bedrohende Wort ausgesprochen. Anschließend sei der Bewaffnete mit seinem BMW weggefahren. Im Zuge einer eingeleiteten Fahndung konnte BMW durch eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Lahr angetroffen werden. Im Wageninnern befand sich die Gaspistole, die daraufhin sichergestellt wurde. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Die weiteren Ermittlungen werden von den Beamten des Polizeipostens Ettenheim geführt.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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