Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Zwei Trunkenheitsfahrten mit Fahrrädern gestoppt

Kehl (ots)

In Kehl haben die Beamten des Polizeireviers in der Nacht von Samstag auf Sonntag gleich zwei Trunkenheitsfahrten mit Fahrrädern festgestellt und unterbunden. Während einer Streifenfahrt beobachteten die Beamten zwei Fahrradfahrer, die in Schlangenlinien und ohne Licht fuhren. Daraufhin wurden sie in der Beethovenstraße kontrolliert. Bei der Kontrolle gegen 03:15 Uhr nahmen die Beamten starken Atemalkoholgeruch bei den beiden Fahrradfahrern wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab bei dem 40-jährigen Mann einen Wert von annährend 1,7 Promille und bei dem 41-jährigen Mann 2,4 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Im Zusammenhang mit den Maßnahmen beleidigte und bedrohte der 40-Jährige die eingesetzten Beamten. Der 41-Jährige versuchte sich den weiteren Maßnahmen zu entziehen und leistete erheblichen Widerstand. Die beiden Männer müssen sich nun wegen Trunkenheitsfahrt und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

/sk

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