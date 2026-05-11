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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Ohne Führerschein unterwegs: Gestürzt und leicht verletzt

Gaggenau (ots)

Ohne die erforderliche Fahrerlaubnis hat ein 18 Jahre alter Motorradfahrer am Samstagmorgen in der Hauptstraße bei einem Abbiegevorgang die Kontrolle über seine gefahrene Kawasaki verloren und hat sich bei dem folgenden Sturz leichte Verletzungen zugezogen. Der Heranwachsende wollte gegen 8:30 Uhr von Ottenau kommend nach links in Richtung Rastatt auf die B462 abbiegen, wobei es in der Folge ohne das Zutun Dritter zum Sturz des 18-Jährigen kam. Am abgeschleppten Motorrad ist ein Schaden von etwa 2.000 Euro entstanden. Neben dem Gestürzten muss sich auch der Halter der Kawasaki einem Ermittlungsverfahren stellen, weil er dem 18-Jährigen das Motorrad überlassen hatte.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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