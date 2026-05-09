POL-OG: Kehl - Verkehrsunfall im Kreisverkehr, Zeugen gesucht
Kehl (ots)
Am Freitagmorgen kam es gegen 09:20 Uhr in Kehl-Sundheim auf der L75 im Kreisverkehr Daimlerstraße / Am Sundheimer Fort zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Der 73-jährige Fahrer eines Audi fuhr aus Richtung Marlen kommend in den Kreisverkehr ein und stieß in der Folge mit dem Fiat eines 40-Jährigen zusammen. Der entstandene Sachschaden wird auf 6.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Aufgrund unterschiedlicher Schilderungen des Unfallhergangs werden Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 07851 893-0 mit den Beamten des Polizeireviers Kehl in Verbindung zu setzen.
/CCT
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