Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Verkehrsunfall im Kreisverkehr, Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Am Freitagmorgen kam es gegen 09:20 Uhr in Kehl-Sundheim auf der L75 im Kreisverkehr Daimlerstraße / Am Sundheimer Fort zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Der 73-jährige Fahrer eines Audi fuhr aus Richtung Marlen kommend in den Kreisverkehr ein und stieß in der Folge mit dem Fiat eines 40-Jährigen zusammen. Der entstandene Sachschaden wird auf 6.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Aufgrund unterschiedlicher Schilderungen des Unfallhergangs werden Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 07851 893-0 mit den Beamten des Polizeireviers Kehl in Verbindung zu setzen.

/CCT

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