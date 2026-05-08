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POL-OG: Steinach - Mann aus hilfloser Situation gerettet - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

POL-OG: Steinach - Mann aus hilfloser Situation gerettet - Mit guten Nachrichten ins Wochenende
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Steinach (ots)

Am Montagmorgen meldete sich eine aufmerksame Krankenhausangestellte bei den Beamten des Polizeireviers Haslach, da ein Patient, der einen Arzttermin verpasst hatte, vermisst wurde und telefonisch nicht erreichbar sei. Gegen 9 Uhr wurde der Vorfall gemeldet. Auch der Taxi-Fahrer, der den 65-Jährigen zum Arzttermin abholen sollte, erhielt beim Klingeln an der Tür keine Reaktion, was als sehr untypisch angesehen wurde. Weil eine hilflose Situation angenommen wurde und Angehörige mit einem Zweitschlüssel nicht zeitnah erreicht werden konnten, wurde mit Hilfe der Feuerwehr eine Notöffnung der Türe durchgeführt. Der 65-Jährige wurde in seiner Wohnung in einer hilflosen Lage vorgefunden. Die alarmierten Rettungskräfte brachten den geschwächten Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

/sk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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