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POL-OG: Offenburg - Versteck auf Dachboden aufgeflogen - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

POL-OG: Offenburg - Versteck auf Dachboden aufgeflogen - Mit guten Nachrichten ins Wochenende
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Offenburg (ots)

Auch das Verstecken auf dem Dachboden in seiner Wohnung hat einen mit Haftbefehl gesuchten Mann nicht vor einer Festnahme und richterlichen Vorführung bewahrt. Beamten des Polizeireviers Offenburg lagen Hinweise vor, dass sich der 41-Jährige zu Hause in seiner Wohnung befinden würde und sind daher mit mehreren Streifenbesatzung sowie mit Unterstützung von Beamten der Polizeihundeführerstaffel am Mittwochabend in den Ortsteil Bühl ausgerückt. Weil der Gesuchte auf Klingeln und Klopfen nicht öffnete, aber von einem Polizisten hinter einem Fenster gesichtet werden konnte, betraten die Einsatzkräfte nach richterlicher Anordnung die Wohnung. Diese schien zunächst verlassen und leer, bis die Beamten in der Decke einen Zugang zum Dachboden entdeckten und zeitgleich mit dem Öffnen der Luke entsprechende Schritte wahrnehmen konnten. Der 41-Jährige ließ sich in der Folge widerstandslos festnehmen. Der vom Amtsgericht Wiesloch wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz bestehende Haftbefehl wurde nach einer richterlichen Vorführung am Donnerstagnachmittag beim Amtsgericht Offenburg gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt, weshalb der deutsche Staatsangehörige auf freien Fuß gesetzt wurde.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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