Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Verkehrsunfall mit entwendetem Auto

Renchen (ots)

Am Freitagmorgen gegen 4:20 Uhr befuhr ein 23-Jähriger mit dem Audi eines Bekannten die B3 von Önsbach kommend in Richtung Renchen. Nach ersten Erkenntnissen verlor der Fahrzeuglenker offenbar aufgrund von Alkoholisierung und nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug.

Nachdem der Mann zunächst in den Grünstreifen geraten war, kollidierte er nach etwa 100 Metern mit einer Schutzplanke. Hierbei wurde das rechte Vorderrad des Wagens abgerissen. In der Folge schleuderte der Audi weitere rund 250 Meter über die Fahrbahn und kam schließlich auf dem Dach im Grünstreifen der Gegenfahrbahn zum Liegen. Der 23-Jährige verletzte sich bei dem Unfall nur leicht.

Der entstandene Sachschaden am Auto wird auf 17.000 Euro, der Schaden an der Fahrbahn, der Leitplanke sowie am angrenzenden Flurgrundstück auf 25.000 Euro beziffert. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten beim Fahrer Atemalkoholgeruch fest, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Überdies soll er das Fahrzeug ohne Einverständnis des Halters entwendet haben.

Die Fahrbahn musste bis zur Räumung der Unfallstelle gesperrt werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren im Einsatz. Den Unfallverursacher erwarten gleich mehrere Anzeigen.

/ph

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