Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Gaggenau - Ehrliche Finder: Zwei Handys bei der Polizei abgegeben - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

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Baden-Baden, Gaggenau (ots)

Gleich zwei Bürger haben beim Auffinden eines Handys Ehrlichkeit an den Tag gelegt. Die Polizei sowie insbesondere die Eigentümerinnen der verlorenen Handys sind über diese aufrichtigen Taten sehr erfreut.

Am Samstagabend fand eine 56-Jährige in der Gutenbergstraße ein Mobiltelefon und brachte es zum Polizeirevier in Baden-Baden. In der Hülle des Handys befand sich ein Personalausweis, der Hinweise auf die Eigentümerin lieferte. Nachdem Kontakt aufgenommen wurde, war die Besitzerin überglücklich, als sie ihr Handy bei der Polizei abholen konnte.

Ein weiteres Handy wurde am 1. Mai 2026 gegen 18 Uhr auf einer Bank am Bahnhof in Gaggenau gefunden. Auf dem Display war eine Telefonnummer angezeigt, die im Falle des Auffindens des Handys angerufen werden sollte. Der Finder rief unter der angegebenen Nummer an und vereinbarte mit der Besitzerin, dass das Mobiltelefon beim Polizeirevier in Gaggenau hinterlegt wird, damit es von der Eigentümerin abgeholt werden konnte. Auch in diesem Fall fand das Handy am darauffolgenden Tag den Weg zurück zur glücklichen Besitzerin.

/sk

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