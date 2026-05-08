Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Sexueller Übergriff

Zeugen gesucht

Lahr (ots)

Sein übergriffiges Verhalten am frühen Donnerstagabend am Schloßplatz hat für einen 62 Jahre alten Mann strafrechtliche Konsequenzen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll eine 16-Jährige gegen 18 Uhr ihr Fahrrad vor einem Einkaufsladen abgestellt haben. In diesem Moment sei der 62-Jährige unvermittelt an sie herangetreten, habe sie am Oberschenkel gepackt und in der Folge seine Hand zum Intimbereich geführt. Ein Zeuge sei auf den Vorfall aufmerksam geworden und eingeschritten, woraufhin der Tatverdächtige sich entfernte. Im Rahmen der Fahndung konnten ausgerückte Polizeikräfte den mutmaßlichen Täter in der Innenstadt vorläufig festnehmen. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdacht der sexuellen Belästigung ermittelt. In diesem Zusammenhang sind die Beamten der Kriminalpolizei auf der dringenden Suche nach Zeugen. Insbesondere der noch unbekannte Helfer der Jugendlichen wird gebeten, sich bei den Ermittlern unter der Rufnummer 0781 21-2820 zu melden.

/ya

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