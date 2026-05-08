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POL-OG: Baden-Baden - Couragierter Zeuge ließ seinen Beobachtungen Taten folgen - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

POL-OG: Baden-Baden - Couragierter Zeuge ließ seinen Beobachtungen Taten folgen - Mit guten Nachrichten ins Wochenende
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Baden-Baden (ots)

Dem couragierten Handeln eines wachsamen Zeugen ist es zu verdanken, dass in den frühen Mittwochmorgenstunden ein mutmaßlicher Leergutdieb vorläufig festgenommen werden konnte. Der Zeuge konnte gegen 4:30 Uhr beobachten, wie sich ein Mann auf das Gelände eines Getränkehandels in der Hubertusstraße begab und dort Leergut in mitgebrachte Müllsäcke einsteckte. Seinen Beobachtungen ließ der Zeuge Taten folgen und hielt den 33 Jahre alten mutmaßlichen Dieb fest, bis zügig anrückende Beamte des Polizeirevier Baden-Baden dem Tatverdächtigen die vorläufige Festnahme erklärten. Der 33-Jährige wurden muss sich nun wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall verantworten.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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