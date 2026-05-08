Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Seebach - Entlaufenes Schaf wieder in Sicherheit - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

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Seebach (ots)

Ein hilfebedürftiges Schaf konnte am späten Freitagabend von Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch wieder zurück zu seiner Herde bugsiert werden. Zeugen meldeten gegen 23:45 Uhr, dass das Schaf in der Ruhesteinstraße offenbar über eine kleine Erhöhung aus dem umzäunten Bereich entkommen und dabei auf den angrenzenden Gehweg gefallen sei. Kurzerhand lupften die Polizisten das augenscheinlich unverletzte Schaf wieder zurück auf die Weide, wo es schnell zurück zu seinen Artgenossen rannte.

/sk

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