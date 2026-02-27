PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken-Hülsten - Pferd verendet nach Verkehrsunfall

Reken (ots)

Unfallort: Reken-Hülsten, Boom;

Unfallzeit: 26.02.2026, 14.20 Uhr;

Am Donnerstagnachmittag kam es in Reken-Hülsten zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pferd tödlich verletzt wurde. Eine 33-jährige Rekenerin befuhr mit ihrem Pkw und einem Pferdeanhänger die Straße Boom in Richtung Weskerhook. In dem Anhänger befand sich ein Pferd. Eine 69-jährige Heidenerin befuhr die Straße Boom in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Kurz bevor sich beide Fahrzeuge passierten, sprang das Pferd aufgrund einer defekten Klappe aus dem Anhänger auf die Fahrbahn und wurde von dem Auto der 69-Jährigen erfasst. Das Tier verendete noch an der Unfallörtlichkeit. Das Auto der Heidenerin war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

