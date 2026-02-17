Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Weiterfahrt untersagt - immer noch alkoholisiert

Schifferstadt (ots)

Wie gestern berichtet, wurde einem 35-jährigen in der Nacht von Sonntag (15.02.) auf Montag (16.02.) die Weiterfahrt aufgrund Alkoholkonsums untersagt. Als der 35-jährige am nächsten Morgen (16.02.2026) gegen 11:15 Uhr, also knapp zehn Stunden nach der ersten Kontrolle auf der Dienststelle erschien um die Fahrzeugschlüssel abzuholen, konnte erneut starker Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atem-Alkoholtest ergab schließlich einen Wert von 1,15 Promille. Dies hatte zur Folge, dass ihm die Schlüssel nicht wieder ausgehändigt wurden. Erst am Abend konnten ihm die Schlüssel wieder ausgehändigt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell