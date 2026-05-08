Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kollision zwischen Zug und Traktor

Oberkirch (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Zug und einem Traktor kam es Donnerstagabend bei Oberkirch. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt. Gegen 18 Uhr befuhr ein 54-jähriger Traktorfahrer den asphaltierten Feldweg im Bereich Vorderwinterbach und wollte den unbeschrankten Bahnübergang überqueren. Offenbar übersah der 54-jährige Traktorfahrer den herannahenden, vorfahrtsberechtigten Zug, der von Lauterbach in Richtung Oberkirch unterwegs war. Trotz einer sofort eingeleiteten Notbremsung durch die Zugführerin konnte eine Kollision mit dem im Gleisbett befindlichen Traktor nicht verhindert werden. Glücklicherweise erlitten die 22 Fahrgäste des Zuges, die Zugführerin sowie der Traktorfahrer keine Verletzungen. Der entstandene Schaden konnte noch nicht genau beziffert werden, wird aber auf eine Summe im hohen fünfstelligen Bereich geschätzt. Vor Ort waren mehrere Streifenbesatzungen der Polizei, die Feuerwehr, das Notfallmanagement der Deutschen Bahn und SWEG sowie mehrere Rettungswagen im Einsatz. Die Sperrung des Bahnverkehrs dauerte bis etwa 20 Uhr an; daraus resultierten zwei Zugausfälle und 127 Verspätungsminuten.

/sk

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