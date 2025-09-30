PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BOR: Abschlussmeldung - Schwerer Verkehrsunfall auf dem Schumacherring

Ahaus (ots)

Tödliche Verletzungen erlitten hat die Patientin eines Krankentransportwagens bei einem Verkehrsunfall in Ahaus. Dieser fuhr am Dienstagmorgen gegen 07.25 Uhr auf dem Schumacherring in Richtung Heek. Im Fahrzeug befanden sich neben der Patientin drei Rettungssanitäter im Alter von 18, 19 und 24 Jahren. Nach dem Stand der Ermittlungen verschlechterte sich der Gesundheitszustand der 88-jährigen Patientin aus Ahaus. Um diese akute medizinische Situation besser bewältigen zu können, hielt die Fahrerin des Krankentransportwagens unverzüglich an und kam auf dem Bahnübergang zum Stehen. Während die Rettungssanitäter ihre Patientin versorgten, senkten sich die Schranken. Der aus Richtung Legden herannahende Zug kollidierte mit dem Krankenwagen. Bei dem Zusammenstoß erlitt die 88-jährige Frau tödliche Verletzungen. Vor dem Aufprall konnten sich zwei der Sanitäter ins Freie retten, die Fahrerin und die Patientin befanden sich im Fahrzeug. Die drei Rettungskräfte, der Zugführer und ein Fahrgast aus dem Zug verletzten sich leicht. Der Bahnübergang und der Schumacherring waren für die Dauer der Unfallaufnahme bis zum Mittag gesperrt. Die Ermittlungen dauern an. Straße und Bahnstrecke sind inzwischen wieder freigegeben. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

