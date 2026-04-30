Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm und Kleinbrand auf Discounterparkplatz

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Wengern, Esborn sowie Alt-Wetter wurden am gestrigen Mittag um 11:55 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Industriebetrieb in der Osterfeldstraße alarmiert. Schon auf der Anfahrt gab es die Mitteilung von der betroffenen Firma, dass ein Rauchmelder aufgrund von Reinigungsarbeiten ausgelöst worden sei. Dies konnte durch die Kräfte vor Ort bestätigt werden, und der Einsatz wurde daraufhin nach 20 Minuten abgebrochen.

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am gestrigen Abend um 18:01 Uhr zu einem Kleinbrand auf dem Parkplatz eines Discounters in der Schöntaler Straße alarmiert. Die Anruferin gab an, dass Rauch aus einem Gully am Einkaufswagenstellplatz aufsteigen würde. Die eingesetzten Kräfte öffneten den betroffenen Gully und entleerten den Schmutzfangkorb. Das verbrannte Laub sowie der Dreck wurden mit einer Kübelspritze abgelöscht. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich, und der Einsatz konnte nach 15 Minuten beendet werden.

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