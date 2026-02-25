Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg

FW Bad Segeberg: Gasaustritt nach Beschädigung einer Gasleitung - Flammenbild sichbar

Bad Segeberg (ots)

Am heutigen Mittwoch, den 25.02.2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg gemeinsam mit den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Stipsdorf, der Freiwilligen Feuerwehr Klein Gladebrügge, einem Rettungswagen und der Polizei um 13:18 Uhr mit dem Einsatzstichwort "THGAS - Technische Hilfeleistung, Gasaustritt" in den Fliederweg alarmiert.

Bei Abbrucharbeiten wurde durch einen Mobilbagger eine Gasleitung beschädigt.

Infolgedessen kam es zu einer Gasausströmung mit einem kontrollierten Flammenbild.

Die ersten Einsatzkräfte vor Ort unter der Leitung des stellvertretenden Gemeindewehrführers Christian Götze bestätigten die gemeldete Lage.

Die Polizei evakuierte umgehend die umliegenden Wohngebäude. Zudem wurde die Rosenstraße in Höhe der Efeustraße sowie auf der gegenüberliegenden Seite in Höhe der Burgfeldstraße für Fahrzeuge und Fußgänger voll gesperrt.

Mittels zweier C-Rohre wurde eine Riegelstellung durch Atemschutztrupps aus Bad Segeberg und Stipsdorf sichergestellt. Parallel dazu erfolgten umfangreiche Mess- und Kontrollmaßnahmen.

Da die Flammen zeitweise eine Höhe von etwa fünf bis sieben Metern erreichten, wurde eine angrenzende und bereits betroffene Hecke aufgrund der starken Hitzeentwicklung gekühlt.

Im weiteren Einsatzverlauf konnte die Feuerwehr aus Klein Gladebrügge aus dem Einsatz entlassen werden.

Der Bauhof unterstützte die Maßnahmen durch das Aufstellen zusätzlicher Absperrbarken zur Sicherung der Straßensperrungen.

Gegen 15:30 Uhr trafen ein Bautrupp sowie der zuständige Energieversorger an der Einsatzstelle ein. Mithilfe eines Minibaggers wurde am Übergabepunkt zum betroffenen Grundstück ein Zugang zur Gasleitung freigelegt und diese anschließend abgeschiebert.

Gegen 16:00 Uhr waren die Maßnahmen für die Feuerwehr beendet.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Auch Bürgermeister Toni Köppen verschaffte sich vor Ort einen Überblick über die Lage.

Wir bedanken uns bei allen beteiligten Einsatzkräften für die gewohnt kameradschaftliche und professionelle Zusammenarbeit.

Im Einsatz:

Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg mit dem Gefahrguteinsatzzug 7 Fahrzeuge 23 Einsatzkräfte

Freiwillige Feuerwehr Stipsdorf

Freiwillige Feuerwehr Klein Gladebrügge

Rettungsdienst

Polizei

Energieversorger

Bürgermeister Toni Köppen

