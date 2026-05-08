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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Widerstandshandlung gegen Vollstreckungsbeamte

Gaggenau (ots)

Beamte des Polizeireviers Gaggenau haben am Donnerstagabend einen erheblichen Kraftakt leisten müssen, um einen 49 Jahre alten Mann zu bändigen, wobei zwei Polizeibeamte verletzt wurden. Der 49-Jährige sollte wegen einer vorangegangenen Körperverletzung gegen 18:40 Uhr am Bahnhof in Gaggenau zur Dienststelle gebracht und dort einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterzogen werden, da er im Verdacht steht, weitere Straftaten begangen zu haben.

Während der erkennungsdienstlichen Behandlung leistete er gegen 20:15 Uhr erheblichen Widerstand und verletzte dabei zwei Beamte. Die beiden Polizisten mussten in einem Krankenhaus behandelt werden und konnten in der Folge ihren Dienst nicht weiterführen. Den 49-Jährigen erwarten nun Ermittlungen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. /sk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211260
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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