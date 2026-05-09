Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach, Kirnbach - Zeugen nach Verfolgungsfahrt gesucht

Wolfach, Kirnbach (ots)

Nach einer Verfolgungsfahrt am Freitagabend ist die Polizei auf der Suche nach gefährdeten Verkehrsteilnehmern. Gegen 18 Uhr fiel Beamten des Polizeireviers Haslach ein auf der Talstraße Höhe Sportplatz Kirnbach fahrendes Elektromotorrad ohne Kennzeichen auf. Beim Erkennen der Polizei beschleunigte der 14-jährige Zweiradfahrer sein Gefährt und fuhr weiter in Richtung Kirnbach. Die beabsichtigte Kontrolle des Kraftrades schlug fehl, da der Jugendliche sämtliche Anhaltesignale ignorierte und seine Fahrt ungehindert fortsetzte. Am Ende der Talstraße bog er nach rechts in Richtung Grafenloch ab, wo er kurz nach der Abzweigung in einer Rechtskurve von seinem Fahrstreifen nach links abkam. Ein entgegenkommender Pkw konnte nur durch eine sofortige Lenkung nach links einen Zusammenstoß verhindern. Der Zweiradfahrer gelangte auf den Grünstreifen und fuhr mehrere Meter einen Abhang hinunter, wo er zum Stehen kam. Glücklicherweise erlitt er hierbei nur leichte Verletzungen. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der Jugendliche nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügte und sein Elektromotorrad auch nicht für den Verkehr zugelassen war. Zeugen oder Personen, die durch die gefährliche Fahrweise möglicherweise geschädigt wurden, werden unter der Rufnummer 0781/ 214200 um Kontaktaufnahme gebeten.

/bab

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