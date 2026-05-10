Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Verfolgungsfahrt endet mit Unfall, Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Am Samstagabend gegen 21:20 Uhr beabsichtigte eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Kehl im Stadtgebiet einen Kleinwagen mit französischer Zulassung zu kontrollieren. Der Fahrer des Opel entzog sich jedoch der Kontrolle und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit durch die zu diesem Zeitpunkt gut besuchte Fußgängerzone. Im Bereich des Marktplatzes kollidierte das Fahrzeug mit einem Betonpoller und kam beschädigt zum Stillstand. Die vier mutmaßlich männlichen Insassen ließen das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug zurück und setzten ihre Flucht zu Fuß fort. Sie flohen durch ein nahegelegenes Einkaufszentrum und konnten trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr festgestellt werden. Der am zurückgelassenen Pkw entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg haben die Ermittlungen übernommen. Mögliche Geschädigte, die durch den flüchtenden Pkw gefährdet wurden, oder Zeugen, die Angaben zu den flüchtenden Insassen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0781 21-4200 zu melden.

/CCT

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