Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, bei Forstarbeiten verletzt, Brände, Einbrüche, Feuerlöscher versprüht, körperliche Auseinandersetzung

Reutlingen (ots)

Köngen (ES): Grünschnitt und Mülleimer in Brand

Am Samstagnachmittag, gegen 12.30 Uhr, ist es zunächst in der Pfarrgasse zum Brand von bereitgelegtem Grünschnitt gekommen. Kurze Zeit später kam es an einer Schule im Kiesweg zum Brand eines Mülleimers. Die Feuerwehr Köngen, welche mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort war, konnte die Brände schnell löschen. Es entstand geringer Sachschaden. Ob zwischen den beiden Bränden ein Zusammenhang besteht und durch Dritte verursacht wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen die vom Polizeirevier Nürtingen durchgeführt werden.

Ostfildern-Ruit (ES): In Wohnung eingestiegen

In eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Plochinger Straße ist ein bislang unbekannter Täter im Laufe des Samstags eingebrochen. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangte der Unbekannte zwischen 12.30 Uhr und 21.30 Uhr auf noch unbekannte Art und Weise in das Mehrfamilienhaus und verschaffte sich mit einem unbekannten Werkzeug über die Wohnungstür gewaltsam Zugang zu einer Wohnung. Letztlich wurden Bargeld und diverse weitere Wertgegenstände entwendet, wobei nach derzeitigen Erkenntnissen ein beträchtlicher Schaden entstanden sein dürfte. Spezialisten der Kriminalpolizei haben vor Ort Spuren gesichert. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Köngen (ES): Rotlicht missachtet

Die Missachtung einer roten Ampel ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagnachmittag an der Kreuzung Bahnhofstraße / Wertstraße ereignet hat. Um 15.45 Uhr befuhr die 72 Jahre alte Lenkerin einer Daimler-Benz B-Klasse die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Köngen, als sie trotz Rotlicht in den Kreuzungsbereich zur Wertstraße einfuhr. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem VW Up, welcher von der Wertstraße kommend, geradeaus auf die B313 auffahren wollte. Mit leichten Verletzungen wurde der 22-jährige Lenker des VW anschließend durch den verständigten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt circa 20.000 Euro.

Baltmannsweiler (ES): Bei Forstarbeiten verletzt

Am Samstag hat ein 52 Jahre alter Mann bei privaten Forstarbeiten in einem Waldstück südlich von Baltmannsweiler mutmaßlich schwere Verletzungen erlitten. Gegen 16.00 Uhr wurden von zwei aufmerksamen Passanten über Notruf die Rettungskräfte alarmiert, als sie in dem abgelegenen Waldstück den 52-Jährigen unter einem Baumstamm eingeklemmt vorgefunden hatten. Wie sich herausstellte, wurde sein Bein etwa zwei Stunden zuvor beim Wenden eines mehrere Meter langen und schweren Baumstammes eingeklemmt, als dieser in der Hanglange unkontrolliert zu rutschen begonnen hatte. Alleine war es dem Mann nicht möglich gewesen, sich zu befreien. Mit einer Motorsäge konnte der Passant den Baumstamm absägen und den Verletzen befreien. Der 52-Jährige wurde anschließend vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung seiner Verletzungen in eine Klinik eingeliefert.

Filderstadt (ES): Verletzte Fußgängerin mit Unfallflucht

Eine Kollision mit einer Fußgängerin hat sich am Samstagabend auf der Plattenhardter Straße in Filderstadt ereignet. Ein bislang unbekannter weißer Kleinwagen befuhr gegen 19.35 Uhr die Plattenhardter Straße in Bonlanden in Fahrtrichtung Plattenhardt. Auf Höhe der Einmündung zur Kleiststraße kam es zur Berührung einer Fußgängerin, welche sich in einer Personengruppe befand und zu dieser Zeit die Fahrbahn querte. Hierbei wurde die 24-Jährige leicht verletzt und durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang und zum flüchtigen Pkw wurden vom Polizeirevier Filderstadt übernommen.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Mehrere Feuerlöscher widerrechtlich entleert

Drei Feuerlöscher sind am Samstagnachmittag in einer Umkleidekabine einer Sporthalle in Musberg missbräuchlich entleert worden. Zwischen 14.00 Uhr und 17.00 Uhr verschaffte sich die unbekannte Täterschaft, auf noch ungeklärter Weise, Zugang zu der Sporthalle im Turnerweg. Im Anschluss wurden drei Feuerlöscher aus der jeweiligen Verankerung genommen und der komplette Löschschaum auf dem Boden der Herrenumkleidekabine versprüht. Die unbekannten Verursacher flüchteten im Anschluss unerkannt. Durch die Verunreinigung und die erforderliche Neubefüllung der Feuerlöscher entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Tübingen (TÜ): Gefährliche Körperverletzung

In der Samstagnacht ist es im Eingangsbereich eines Clubs in der Mühlstraße zu einem Körperverletzungsdelikt gekommen. Gegen 00.30 Uhr verlor ein 21-Jähriger das Gleichgewicht und stürzte gegen eine Personengruppe. In der Folge wurde er aus der Personengruppe heraus mit Fäusten traktiert und ihm wurde ein Glas gegen den Kopf geschlagen. Er wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen zu den bislang unbekannten Tätern aufgenommen.

Hechingen (ZAK): Einbruch

In der Zeit von Freitag, 20.00 Uhr, bis Samstag, 08.20 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in ein Geschäft für Gartenmöbel in der Max-Eyth-Straße eingebrochen. Im Inneren wurden Büroräume durchsucht. Im weiteren Verlauf schlugen die Täter eine gläserne Durchgangstüre zu einem angrenzenden Blumenfachgeschäft ein. Dort wurde aus einer Wechselgeldkasse Bargeld entwendet. Des Weiteren wurden Teile einer auf dem Verkaufstresen stehenden Kasse mit dem sich darin befindlichen Geld gestohlen. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf circa 6.000 Euro. Das Polizeirevier Hechingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Burladingen (ZAK): Elektrogeräte aus dem Wertstoffhof entwendet

Zwei Fernseher und eine Musikbox sind am frühen Sonntagmorgen vom Areal des Wertstoffhofs in der Straße Fehlabrücke entwendet worden. Gegen 03.30 Uhr wurde der Polizei zunächst eine Person gemeldet, welche sich unbefugt auf dem Wertstoffhof aufhielt, diverse Container durchsuchte und im weiteren Verlauf die Elektrogeräte an eine weitere, außen am Tor wartende Person übergab. Eine Streifenbesatzung konnte auf der Anfahrt zum Wertstoffhof in der Hauptstraße eine 41-jährige Frau und einen 14-jährigen Jugendlichen antreffen, welche zu Fuß unterwegs waren und die entsprechenden Elektrogeräte mit sich führten. Die Geräte, deren Wert auf etwa 50 Euro geschätzt wird, wurden in der Folge sichergestellt. Die beiden Personen sehen nun einer Strafanzeige entgegen.

Albstadt (ZAK): Witterungsbedingter Unfall

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine Mitfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend gegen 20.30 Uhr auf der K7141 erlitten. Ein 18-jähriger Fahrer eines Audi A3 befuhr die K7141 von Albstadt-Pfeffingen in Fahrtrichtung Stich. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei schneeglatter Fahrbahn kam dieser alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab, touchierte hierbei die Leitplanke und überschlug sich in der Folge, sodass der Pkw auf dem Dach liegend in Unfallendstellung kam. Dadurch erlitten sowohl die 20-jährige Beifahrerin als auch der Fahrzeugführer leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuginsassen wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gerbracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf insgesamt circa 25.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen und zeitweisen Sperrungen.

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