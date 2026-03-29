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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Hochwertige Motorräder aus Tiefgarage entwendet

Weilerswist (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Donnerstag (26. März) auf Freitag (27. März) zwei Motorräder aus einer Tiefgarage.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter Zugang zu der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses und brachen dort ein Garagentor gewaltsam auf. Anschließend entwendeten sie zwei hochwertige Motorräder. Der Gesamtwert der Fahrzeuge liegt nach Angaben der Geschädigten im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Motorräder wurden zur Fahndung ausgeschrieben.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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