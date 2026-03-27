Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Festnahme nach Sachbeschädigung
Euskirchen (ots)
Am Donnerstag (26. März) kam es um 18.15 Uhr in der Mühlenstraße in Euskirchen zu einer Sachbeschädigung.
Zwei Personen sollen einen Maschendrahtzaun beschädigt haben und sich unbefugt auf einem Grundstück befinden. Vor Ort konnten zwei Männer (50 und 35 Jahre alt) angetroffen werden.
Eine Überprüfung ergab, dass gegen den 35-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Er wurde der Polizeiwache Euskirchen zugeführt.
Der 50-Jährige erhielt einen Platzverweis.
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