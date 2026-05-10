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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Zusammenstoß mit Rettungswagen

Offenburg (ots)

Am Samstag kam es gegen 15:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen in Lahr. Ein Rettungswagen war auf einer Einsatzfahrt und befuhr mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn die Bottenbrunnenstraße in südliche Richtung. Der 48-jährige Fahrer eines Opel Zafira, der in gleiche Richtung unterwegs war, wollte dem von hinten herannahenden Einsatzfahrzeug Platz machen und bog an der Kreuzung Pestalozzistraße verbotswidrig nach links ab. Es kam zum Zusammenstoß mit dem gerade vorbeifahrenden Rettungswagen. Dieser versuchte noch auszuweichen und kollidierte mit einem wartenden Hyundai. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Rettungswagen war zudem ohne Patienten unterwegs. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 12.000 Euro.

/DPS

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1450
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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