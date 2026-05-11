Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau/Rheinstetten - Täter nach Postdiebstählen festgenommen

Gaggenau/Rheinstetten (ots)

Im Frühjahr 2026 kam es an den Verteilzentren der Deutschen Post in Rastatt und Baden-Baden zu mehreren Diebstahlshandlungen, bei denen fast 500 Pakete entwendet wurden und ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich entstand. Aufgrund der polizeilichen Ermittlungen konnten in der Folge zwei polnische Staatsangehörige, 51 und 57 Jahre alt, als Tatverdächtige identifiziert werden. Am Donnerstag fanden zeitgleich mehrere Durchsuchungen in Gaggenau, Malsch und Rheinstetten statt. In einem Lager wurden unter anderem vier neuwertige E-Bikes sichergestellt, von denen eines aufgrund eines Diebstahls zur Eigentumssicherung ausgeschrieben war. Des Weiteren konnten Beweismittel, die auf vorangegangene Straftaten hindeuten, entwendete Kfz-Kennzeichen und kleinere Mengen Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Ein Sprinter, der vermutlich als Tatfahrzeug verwendet wurde, konnte ebenfalls aufgefunden und beschlagnahmt werden. Gegen den vermutlichen 57-jährigen Haupttäter besteht ein aktueller Vollstreckungshaftbefehl, aufgrund dessen er am Freitag in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde. /vo

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