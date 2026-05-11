Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach - Pedelec-Fahrer gestürzt

Forbach (ots)

Am Samstag gegen 18 Uhr hat eine Kollision zwischen einem Fahrrad und einem Auto zu einem Sachschaden von insgesamt etwa 2.000 Euro geführt. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 15-jähriger Pedelec-Fahrer die Haulerstraße bergab, als ihm an einer Fahrbahnverengung eine Mercedes-Fahrerin auf seiner Fahrbahn entgegen kam. Die Autofahrerin befand sich aufgrund geparkter Fahrzeuge bereits im Vorbeifahren-Vorgang innerhalb der Fahrbahnverengung. Offenbar aufgrund überhöhter Geschwindigkeit führte der Zweiradlenker eine Vollbremsung aus. In Folge wurde er über den Lenker des Pedelecs geschleudert und kam auf der Motorhaube des Wagens zu Fall. Das Fahrrad touchierte einen ordnungsgemäß geparkten Tesla. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

/ph

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