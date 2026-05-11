POL-OG: Offenburg - Einbruchsdiebstahl

Ettenheim (ots) - Nach einem Vorfall am Sonntagvormittag in der Altstadt muss sich ein 64 Jahre alter Mann einem Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz stellen. Laut den Schilderungen eines 57-Jährigen und weiteren Zeugen sei der 64-Jährige kurz vor 12 Uhr mit seinem Auto in der Friedrichstraße gefahren und sei hierbei derart knapp an einer Fußgängergruppe ...

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