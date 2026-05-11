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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Einbruchsdiebstahl

Offenburg (ots)

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Vogesenstraße haben die Beamten des Polizeireviers Offenburg die Ermittlungen aufgenommen. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich im Zeitraum zwischen Samstag, 17:30 Uhr, und Sonntag, 16:30 Uhr, Zugang zum Gebäude, indem er offenbar eine Terrassentüre aufhebelte. Daraufhin wurden mehrere Räumlichkeiten durchsucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde ein Laptop und ein Bargeldbetrag entwendet.

/sk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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