POL-PDKL: Fensterscheibe in Mehrfamilienhaus beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Im Stadtteil Einsiedlerhof kam es am Donnerstagnachmittag zu einer Sachbeschädigung. Gegen 16 Uhr soll ein Jugendlicher in der Weilerbacher Straße mit einem Backstein die Fensterscheibe eines Mehrfamilienhauses eingeworfen haben. Anschließend entfernte er sich vom Ort des Geschehens.

Zeugen verständigten die Polizei. Einige Anwohner konnten den Jugendlichen bei der Tat beobachten und Hinweise auf die Identität geben. Einer der Hausbewohner gab an, den Täter flüchtig zu kennen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Die Einsatzkräfte nahmen die Ermittlungen auf und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ein. |kle

