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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Hugsweier - Mutmaßliche Diebe auf frischer Tat ertappt

Lahr, Hugsweier (ots)

In Lahr, im Stadtteil Hugsweier, konnten zwei mutmaßliche Diebe auf frischer Tat ertappt werden, dank der Aufmerksamkeit einer Zeugin. Am Sonntagabend gegen 22 Uhr informierte sie die Polizei über zwei verdächtige Personen, die sich in einem Gebüsch vor einem Fahrradladen in der Hugsweierer Hauptstraße versteckten. Eine der Personen soll eine Sturmhaube tragen, was den Verdacht auf einen möglichen Einbruch lenkte. Beamte des Polizeireviers Lahr eilten sofort zum Ort des Geschehens und suchten die Umgebung ab. Als die Polizisten näher kamen, versuchten die beiden Personen zu fliehen, wurden aber nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß gestoppt. Ein 15-Jähriger und ein 21-Jähriger wurden vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung der Umgebung fanden die Polizisten eine Sturmhaube und durchtrennte Spanngurte, die offensichtlich zur Absicherung eines Bauzaunes verwendet worden waren. Zudem hatte einer der Jungen ein Cuttermesser bei sich.

/sk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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