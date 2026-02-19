Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Landkreis Sigmaringen

Witterungsbedingte Verkehrsunfälle

Mehrere witterungsbedingte Verkehrsunfälle hat die Polizei am gestrigen Mittwoch im gesamten Landkreis verzeichnet.

Unter anderem kam gegen 9.30 Uhr auf der B 32 zwischen dem Nollhof und Sigmaringen die 29-jährige Lenkerin eines Kia nach einem Überholvorgang mutmaßlich aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse ins Rutschen und prallte in die Mittelschutzplanke. Verletzt wurde niemand, der Schaden wird auf insgesamt rund 15.000 Euro geschätzt.

Zwischen Bad Saulgau und Herbertingen verlor gegen 17 Uhr eine 21-jährige Pkw-Lenkerin auf der B 32 bei Schneematsch die Kontrolle über ihr Fahrzeug, als sie einen Lkw überholte. Sie kam rechts von der Fahrbahn ab und prallte in das dortige Buschwerk. Die Frau wurde nicht verletzt, der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro beziffert, der Pkw musste abgeschleppt werden.

Gegen 17.15 Uhr kam der 29-jährige Lenker eines Audi auf der K 8201 zwischen Inneringen und Bingen in Höhe des Hohwieshofs auf schneebedeckter Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort landete er in einem Graben und beschädigte einen Zaun. Eine in dem Wagen mitfahrende Frau verletzte sich leicht, der Fahrer und eine weitere Mitfahrerin blieben nach derzeitigem Stand unverletzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Gegen 17.30 Uhr kam auf der L 194 zwischen Aach-Linz und Selgetsweiler die 66-jährige Fahrerin eines Opel nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sich das Fahrzeug einmal in Längsrichtung überschlug. Die Fahrerin blieb nach derzeitigem Stand unverletzt, der Sachschaden am Pkw wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Bei Illmensee kam gegen 18.15 Uhr auf der K 8270 zwischen Krumbach und Volzen der 33-jährige Fahrer eines VW witterungsbedingt nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte einen Gartenzaun. Der Gesamtsachschaden wird hier auf rund 3.500 Euro geschätzt, verletzt wurde niemand.

Gegen 20.30 Uhr kam ein Kleintransporter auf der B 311 bei Meßkirch von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Leitplanke und rutschte die Böschung herunter. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Auf der K 8201 zwischen Inneringen und Bingen kam kurz nach 21 Uhr der 30-jährige Fahrer eines Mercedes-Lkw aufgrund Schneeglätte nach rechts von der Fahrbahn ab. Da er sich dort festgefahren hatte, musste ihn ein Abschleppdienst freischleppen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt.

In allen Fällen dürfte eine den winterlichen Straßenverhältnissen nicht angepasste Geschwindigkeit mit unfallursächlich gewesen sein. Die Polizei appelliert daher dringend, in derartigen Situationen den Sicherheitsabstand zu Vorausfahrenden erheblich zu vergrößern und die Fahrgeschwindigkeit deutlich zu reduzieren. Angegebene zulässige Höchstgeschwindigkeiten beziehen sich stets auf optimale Straßenverhältnisse und dürfen bei winterlicher Witterung keinesfalls als Richtwert dienen.

