PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Fahrzeugführerin unter dem Einfluss von Betäubungsmittel gestoppt

Bad Kreuznach (ots)

Am heutigen Tag (05.03.2026) wurde eine 38-jährige Fahrzeugführerin in Bad Kreuznach im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüft.

Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass die Fahrerin unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Aufgrund körperlicher Auffälligkeiten wurde der 38-Jährigen anschließend ein Urinschnelltest angeboten, dem sie nach kurzer Rücksprache zustimmte. Der Test reagierte positiv auf verschiedene Stoffgruppen. Daraufhin wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe durch eine Ärztin entnommen, um den genauen Wirkstoffgehalt festzustellen. Die Weiterfahrt wurde der Frau untersagt.

Gegen die 38-Jährige wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts des Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der Konsum von Betäubungsmitteln die Wahrnehmung, Reaktionsfähigkeit und das Urteilsvermögen erheblich beeinträchtigen kann. Das Führen eines Fahrzeugs unter Drogeneinfluss stellt daher ein erhebliches Risiko für alle Verkehrsteilnehmer dar und wird konsequent verfolgt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Alle Meldungen Alle
  • 05.03.2026 – 13:10

    POL-PDKH: Verkehrsunfall sorgt für Verkehrsbeeinträchtigung in Bad Kreuznach

    Bad Kreuznach (ots) - Am Mittwoch, den 05.03.2026, gegen 10:00 Uhr, kam es in der Konrad-Adenauer-Straße in Bad Kreuznach zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 65-jähriger Fahrer eines Opel Astra Kombi befuhr die Dr.-Konrad-Adenauer-Straße in Fahrtrichtung Bosenheimer Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer nach links von seinem Fahrstreifen ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 11:35

    POL-PDKH: Sonderkontrolle von Zweirädern - Verstöße festgestellt

    Bad Kreuznach (ots) - Am Mittwoch- und Donnerstagmorgen (04.03.2026 und 05.03.2026) führten Polizeibeamte im Rahmen des Frühdienstes Schwerpunktkontrollen von Zweirädern durch. Insgesamt wurden 15 Fahrzeuge kontrolliert. Neben mehreren kleineren Verstößen (z.B. Mängel am Fahrzeug), stellten die Beamten bei einem Fahrer eines E-Mofas fest, dass dieser nicht im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren