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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Rastatt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen kam es am Montagmittag gegen 12:50 Uhr an der Kreuzung Berliner Ring/Ötigheimer Weg in Rastatt. Laut derzeitigen Erkenntnissen wollte eine Ford-Lenkerin vom Ötigheimer Weg in die Kreuzung einfahren, als sie mutmaßlich den auf dem Berliner Ring fahrenden, vorfahrtsberechtigten Fiat übersehen hat. Der Fiat-Fahrer konnte einer Kollision nicht mehr ausweichen und stieß mit der linken Seite des Ford zusammen. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 16.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen, zeitweise war die Straße nur einseitig befahrbar, und während der Bergung musste die Straße kurzfristig voll gesperrt werden. Die Bergung ist mittlerweile abgeschlossen.

/sk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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