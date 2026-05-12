Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Jugendlicher Fahrradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Bühl (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein jugendlicher Fahrradfahrer am späten Montagnachmittag nach einem alleinbeteiligten Sturz in der Güterstraße zugezogen. Der 15-Jährige befuhr gegen 17 Uhr die dortige Unterführung zu den Gleisen und rutschte auf dem zum Unfallzeitpunkt nassen Untergrund weg. Er stürzte auf den Kopf und die Wirbelsäule und wurde mit einem angeforderten Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die Beamten des Polizeireviers Bühl kümmerten sich um die Unfallaufnahme.

/wo

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