Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, A5 - Stau nach Auffahrunfall zwischen zwei Lastwagen

Baden-Baden (ots)

Ein Auffahrunfall zwischen zwei Lastwagen am heutigen Dienstagmorgen kurz nach der Tank- und Rastanlage Baden-Baden in Richtung Basel sorgt seit 6:30 Uhr nach einer kurzzeitigen Vollsperrung für eine Staubildung. Mittlerweile konnte die linke Fahrspur wieder frei gegeben werden. Über die Höhe des Sachschadens und möglicherwiese verletzte Personen liegen noch keine verifizierten Erkenntnisse vor. Über eine größere Strecke von rund 100 Metern sind Betriebsstoffen ausgelaufen, die gereinigt werden müssen. Einsatzkräfte der Polizei und ein erstes Abschleppunternehmen sind vor Ort.

/wo

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